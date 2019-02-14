Сеть японских кафе высмеяла больную девушку

Фото: facebook.com/tanuki.official

Сетевой японский ресторан "Тануки" выложил накануне 14 февраля пост "Твоя девушка сегодня вечером". Сообщение вызвало волну негодования в соцсетях.

Из поста следует, что после похода в "Тануки" женщина будет стройной, а после посещения "Го-го пиццы" наберет вес. Люди заявили, что реклама неэтична и раскритиковали компанию, которая, на их взгляд, выбрала странный способ продвижения своих услуг.

Для иллюстрации своей идеи бренд подобрал фотографию, на одной стороне которой изображена стройная модель. На другой стороне помещена фотография полной девушки – это танцовщица Уитни Тор. У нее диагностирован поликистоз яичников.

Пользователи упрекнули компанию в отсутствии такта и поинтересовались, известно ли маркетологам "Тануки" о настоящей причине лишнего веса Уитни Тор. Также люди назвали рекламу "отвратительной" и призвали "уволить сммщика" за такую попытку поднять продажи.

Руководителем SMM-направления "Тануки" недавно стал Андрей Фрольченков. Он также опубликовал пост "Твоя девушка сегодня вечером" на своей странице в Facebook, где отметил основателя "Додо Пиццы" Федора Овчинникова.

На момент написания этого текста резонансная публикация "Тануки" уже была удалена из соцсетей, а представители ресторанов извинились перед подписчиками за "неуместный креатив".

"Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор и ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем", – написали "Тануки" в Facebook.

Фото: facebook.com/tanuki.official/

Это не первый случай в отечественной рекламе, когда публикация вызывает такую бурную реакцию в обществе. Вечером 7 февраля интернет взорвался от рекламного проекта российского представителя бренда Reebok – #нивкакиерамки.