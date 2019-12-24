Второй магазин IKEA городского формата откроется в Москве

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Второй магазин IKEA городского формата откроется в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в столице летом 2020 года, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе компании, его площадь составит 7,9 тысячи квадратных метров. Ожидается, что ежегодно в магазин будут приходить порядка 2,8 млн человек.

Там покупатели смогут приобрести и забрать аксессуары и небольшую мебель. Для того, чтобы забрать крупную мебель, посетители смогут воспользоваться услугой доставки.

В компании отметили, что минувшим летом открыли первый в России и второй в мире городской магазин – IKEA в ТРЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

Поскольку формат понравился посетителям и его популярность превзошла ожидания, было принято решение открыть новый магазин, указали в пресс-службе.