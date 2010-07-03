Первая IKEA в черте Москвы откроется 27 июня

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Первый магазин компании IKEA в черте Москвы откроется 27 июня, сообщает Агентство "Москва".

Магазин расположится на третьем и четвертом этажах торгового центра "Авиапарк", расположенный возле станции метро "ЦСКА".

Новый магазин площадью 7,7 тысячи квадратных метров будет называться "IKEA Ходынское поле".

Ранее сообщалось, что Москва станет одной из первых мировых столиц, в которой магазин откроется в черте города. Таким образом шведская компания хочет привлечь больше покупателей.