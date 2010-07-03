Forbes составил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России.

На верхнюю строчку издание в пятый раз поместило Groupe Auchan ("Ашан", "Атак"), годовая выручка которой составила 327,7 миллиарда рублей. Второе место в топ-50 досталось автомобильному концерну "Тойота Мотор" (Toyota Motor). Его выручка за 2018 год, по данным Forbes, достигла 313,2 миллиарда рублей.

В тройку лидеров попала и табачная компания "ДЖ. Т. И. Россия" (Japan Tobacco International) с годовой выручкой в размере 303,4 миллиарда рублей. За ней следуют табачная компания Philip Morris International с 296,5 миллиарда рублей выручки и "Фольксваген Груп Рус" (Volkswagen Group) с 289,2 миллиарда рублей.

В топ-10, по версии Forbes, также вошли французский ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin, крупный производитель продуктов питания Pepsico, автомобильная компания Kia Motors, а также Ikea и сеть магазинов Metro Cash&Carry.

Как уточнили эксперты издания, в 2018 году общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России выросла на 10,2%, составив 6,4 триллиона рублей.

Ранее Forbes назвал российские частные компании, темпы роста выручки которых за 2018 год были трехзначными или вплотную к приблизились этому показателю. В первую пятерку вошли две столичные компании по строительству жилья, а также две угледобывающие компании. Кроме того, в рейтинг включили компанию по производству растительного масла и экспорту российского зерна.