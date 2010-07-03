Домодедово признали компанией с лучшей репутацией в России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Аэропорт Домодедово лидирует в рейтинге журнала Forbes среди российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute в 2019 году. В предыдущих рейтингах в течение двух лет лидировал "Яндекс".
При этом "Яндекс" удерживает лидерство в сфере высоких технологий, опережая Mail.ru и "Лабораторию Касперского".
В финансовом секторе лидирует Сбербанк, второе и третье место занимают Газпромбанк и Альфа-банк.
Лидерами в своих секторах стали "М.Видео", "Tele2 Россия", "Росатом" и "Еврохим". "Газпром" занял первое место в секторе нефти и газа.
Худшую динамику показали ММК, "Ростех", "Фосагро", "Лаборатория Касперского" и "Транснефть".
Исследование показало, что у российских компаний репутация в целом ниже, чем у иностранных, работающих в России.
"В 2017-2019 годах средний уровень репутации у международных компаний в России стабильно на 13-15 пунктов выше, чем у российских", – отметило издание.
Исследование проводилось во втором квартале 2019 года. Было опрошено более 2500 человек. Компании получили от 0 до 100 баллов: выше 80 – отличная репутация, 70-79 – сильная, 60-69 – средняя, 40-59 – слабая, менее 40 – плохая.
В мае этого года Шереметьево назвали в числе лучших международных аэропортов. В исследовании учитывались своевременность, качество обслуживания, возможность поесть или купить что-нибудь. Анализ основан на отзывах коммерческих поставщиков и 40 тысяч пассажиров в 40 странах. Лидеры рейтинга – аэропорт Хамад в Катаре, аэропорты Токио, Афин, Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы и Шереметьево.
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