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08:53

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

транспорт

08:53

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Фото: depositphotos/anyaberkut

Шереметьево назвали в числе лучших международных аэропортов мира. Рейтинг лучших и худших представителей отрасли опубликовала компания AirHelp.

В исследовании учитывались своевременность, качество обслуживания, а также возможность поесть или купить что-нибудь. Анализ основан на отзывах коммерческих поставщиков и 40 тысяч пассажиров в 40 странах, пишет РБК.

Лидер рейтинга – аэропорт Хамад в Катаре. Далее следуют аэропорты Токио, Афин, Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы и Шереметьево. Кроме того, в десятку лучших также попали аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Еще один столичный аэропорт Домодедово оказался на 92-й строчке рейтинга. На 94-м месте – екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Также эксперты назвали лучшие в мире авиакомпании. Критерии оценки – пунктуальность, качество обслуживания и то, как быстро они реагируют на требования возместить стоимость билета.

Лидеры рейтинга – Qatar Airlines, American Airlines, Aeromexico, SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet. Из российских авиакомпаний в список попал только "Аэрофлот", он занял 32-ю строчку.

Ранее сообщалось, что терминал В аэропорта Шереметьево получил 5 звезд от британского рейтингового агентства Skytrax. До недавнего времени наивысший рейтинг принадлежал лишь девяти аэропортам, один из которых в Европе (аэропорт Мюнхена), остальные – в Азии.

транспорт

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