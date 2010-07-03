Аэропорт Шереметьево получил 5 звезд Skytrax

Терминал В аэропорта Шереметьево получил 5 звезд от британского рейтингового агентства Skytrax. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония награждения прошла 27 марта в Лондоне в рамках выставки Passenger Terminal Expo. До недавнего времени 5-звездочный рейтинг принадлежал лишь семи гаваням, в их список вышли аэропорты Токио, Сингапура, Дохи, Гонкога, Мюнхена и Гуанчжоу.
Как сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова, в следующем году аэропорт также вступит в борьбу за высший бал, однако случится это после строительства нового терминала C1.
Шереметьево уже 10 лет повышает уровень сервиса по программам Международного совета аэропортов. За последние шесть лет его признавали лучшим по качеству обслуживания в Европе, а в 2018 году включили в топ-лист лучших аэропортов мира.
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