IKEA отзовет миллион опасных комодов

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Шведская корпорация IKEA отзывает в Северной Америке около одного миллиона комодов. Выяснилось, что мебель может опрокинуться и травмировать детей.

Согласно данным Комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления, отзыву подлежат около 820 тысяч комодов KULLEN в США, передает РИА Новости.

Кроме того, кампания по отзыву затронет около 150 тысяч комодов, проданных в Канаде. Данные комоды оказались неустойчивыми, когда не прикреплены к стене. По словам специалистов, продукция может привести к серьезным травмам и смерти детей.

В 2016 и 2017 годах IKEA пришлось отзывать более 17 миллионов комодов Malm в связи с гибелью нескольких детей в результате несчастных случаев. Нидерландская компания, производящая мебель, появилась в 1943 году. Она работает более чем в 50 странах, в том числе в России.

