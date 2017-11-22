IKEA отзывает комоды в США после гибели ребенка

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Шведская компания IKEA отзывает комоды серии Malm в США из-за информации о гибели двухлетнего ребенка. Производитель мебели отметил, что серия безопасна, однако следует крепить продукцию к стенам в домах, где есть маленькие дети.

Компания уже предложила потребителям вернуть деньги за комоды, изготовленные с 2002-го по 2016 год, или бесплатно выдать набор для крепления, сообщает "Мир 24". В США были проданы более 17 миллионов экземпляров серии. Их стоимость составляет от 70 до 200 долларов.

Всего на падение комодов Malm были поданы 186 жалоб, 91 инцидент произошел с участием детей.

Случай с гибелью шестерых малышей из-за падения комодов Malm произошел в 2016 году. В США в связи с этим были прекращены их продажи. IKEA выплатила семьям погибших 50 миллионов долларов.