IKEA отзывает комоды в США после гибели ребенка

22 ноября, 13:29
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Шведская компания IKEA отзывает комоды серии Malm в США из-за информации о гибели двухлетнего ребенка. Производитель мебели отметил, что серия безопасна, однако следует крепить продукцию к стенам в домах, где есть маленькие дети.
Компания уже предложила потребителям вернуть деньги за комоды, изготовленные с 2002-го по 2016 год, или бесплатно выдать набор для крепления, сообщает "Мир 24". В США были проданы более 17 миллионов экземпляров серии. Их стоимость составляет от 70 до 200 долларов.
Всего на падение комодов Malm были поданы 186 жалоб, 91 инцидент произошел с участием детей.
Случай с гибелью шестерых малышей из-за падения комодов Malm произошел в 2016 году. В США в связи с этим были прекращены их продажи. IKEA выплатила семьям погибших 50 миллионов долларов.
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