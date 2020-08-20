Актриса Любовь Толкалина рассказала о перенесенном коронавирусе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская актриса Любовь Толкалина рассказала о перенесенном корнавирусе, сообщает "Экспресс газета".

Артистка отметила, что заразиться COVID-19 она могла где угодно. Сразу после отмены режима самоизоляции она хотела компенсации и много радости, а потому вернулась к активной жизни.

"Съемки, визиты, репетиции, запись аудиокниги, фотосессии, прекрасный Крым, Ярославль, Петербург, "Мосфильм", дубляж новой магической картины Александра Миндадзе, , премьера сказки "Ключ времени" в "Иллюзионе", даже позирование для великого Виктора Тихомирова ню, ветер в волосах, счастье, шампанское, друзья, восторги, поцелуи и объятья, объятья, объятья... В общем-то то, из чего обычно и состоит моя жизнь... была, правда, и Боткинская больница", – рассказала Толкалина.

Такой плотный и насыщенный график привел к непонятным и неприятным головокружениям. Определить их причину позже смогли лишь врачи.

Также актриса вспомнила, как некоторые подписчики критиковали ее за мнение о пользе имбиря, чеснока и куркумы. При этом артистка отметила, что под своими высказываниями имела в виду, что употребление этих продуктов стимулирует работу иммунной системы, а не то, что они защищают от вируса.

Впрочем, Толкалина придерживается мнения, что ее спас имбирь, поскольку заболевание проходило в легкой форме. Для выздоровления не понадобились даже противовирусные препараты.

"Имбирь не имбирь, но укрепляйте иммунитет, мой совет, кто как хочет, хоть приседаниями и музыкой Radiohead или Вангелиса. Хоть молитвами, хоть мантрами, хоть поцелуями…" – высказалась актриса.

Ранее о заболевании коронавирусом рассказал певец Олег Газманов. Он отметил, что был госпитализирован с воспалением легких. Кроме этого, у него была повышенная температура и потеря обоняния. Сейчас Газманов здоров.