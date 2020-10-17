Глава Хакасии заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Коновалов отметил, что в настоящее время он находится на самоизоляции. Свое самочувствие глава назвал нормальным.

"Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме", – написала глава региона.

Он добавил, что от COVID-19 не застрахован никто, и посоветовал всем беречь себя.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Костромской области Сергей Ситников. В связи с этим он перешел на дистанционное исполнение обязанностей.

