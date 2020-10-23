Миронов сообщил о положительном тесте на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы

Тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно, сообщает РИА Новости.

"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции", – заявил Миронов.

По словам парламентария, он чувствует себя хорошо. Также он призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко решил уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи.

До этого коронавирусом заразился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. У его супруги также выявили инфекцию.