Губернатор Кемеровской области заразился коронавирусом

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что у него есть симптомы коронавируса. У его супруги также выявили инфекцию, сообщает RT.

"Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк", – написал Цивилев.

По словам губернатора, они вместе с женой самоизолировались. Глава региона продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом. До этого COVID-19 выявили у губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Накануне мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что у него выявили коронавирус. По словам чиновника, он чувствует себя хорошо, работает из дома.