Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram.

"Тест на коронавирус оказался положительным. Самочувствие нормальное. Особых симптомов пока не замечаю, кроме насморка. Медики говорят, что легкие тоже чистые. Надеюсь, что обойдется без ухудшения", – отметил заммэра.

Ликсутов также добавил, что на время болезни будет работать из дома и напомнил горожанам о важности соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 4 105 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. За последнюю неделю прирост заболевших в полтора раза больше, чем в предыдущую.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 12 846 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 285 084 заразившихся COVID-19. 1 016 202 пациента выздоровели в результате прохождения курса лечения. 22 454 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.