В Москве за сутки госпитализировано 1 047 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве за последние сутки зарегистрировали 4 105 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что за последнюю неделю прирост заболевших COVID-19 в полтора раза больше, чем в предыдущую.
"За сутки госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека", – сообщили в Оперштабе.
В ведомстве отметили, что среди новых заболевших COVID-19 41,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, 12% – от 66 до 79 лет. 4,4% новых случаев коронавируса обнаружили среди лиц старше 80 лет, 11,2% – среди детей.
За последние сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 285 084 заразившихся COVID-19. 1 016 202 пациента выздоровели в результате прохождения курса лечения. 22 454 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Москвичам рассказали, как город борется с COVID-19
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