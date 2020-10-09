ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 36,36 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 350 тысяч. Это новый рекорд роста заболеваемости за 24 часа, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Количество летальных исходов за сутки выросло более чем на 6,3 тысячи, приблизившись к 1,056 миллиона человек.
В Северной и Южной Америке за сутки выявлено 127 250 новых случаев заражения, в Европейском регионе – 109 749 случаев, в Юго-Восточной Азии 82 284.
Больше всего скончалось человек также в Северной и Южной Америке – 3 282, в Юго-Восточной Азии умерли 1 129 человек, в Европе – 950.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 7 471 688. В Индии подтверждено 6 906 151 случай заражения, в Бразилии – 5 000 694, России – 1 272 238.
Далее следуют Колумбия (877 683), Испания (848 324), Аргентина (840 915), Перу (835 662), Мексика (774 020) и Южная Африка (686 891).
Ранее ВОЗ организовала группу по изучению случаев повторного заболевания коронавирусом. В организации пока нет статистики процентного соотношения снова заразившихся COVID-19.
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