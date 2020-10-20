Коронавирус выявили у мэра Красноярска

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Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что у него выявили коронавирус, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам чиновника, он чувствует себя хорошо, работает из дома.

"Вы сами видите – я стараюсь всегда ходить в маске, пользуюсь санитайзерами, мою руки, но тут сработал семейный фактор. Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты", – сказал Еремин.

Он отметил, что теперь с семьей переговаривается по телефону из разных комнат. Супруга и дочери тоже ушли на самоизоляцию.

10 октября стало известно, что заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился COVID-19. К настоящему моменту он уже вылечился.

Ранее глава республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом. Свое самочувствие он назвал нормальным.