Максим Ликсутов вылечился от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что ему удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс Москвы".

"По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", – говорится в публикации. Ожидается, что с 20 октября Максим Ликсутов приступит к работе в полном объеме.

"Коронавирус очень опасен и может протекать совершенно по-разному, заболевание непредсказуемо", – обращает внимание заммэра столицы по вопросам транспорта. Максим Ликсутов добавил, что сейчас надо пользоваться средствами защиты и заботиться о людях, которые окружают москвичей.

10 октября стало известно, что заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился COVID-19.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 376 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 1 415 316 случаев COVID-19, вылечились 1 075 904 человека, скончались 24 366.