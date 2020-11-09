Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом президент Украины написал в своем официальном Telegram-канале.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", – отметил он.

Зеленский добавил, что при температуре 37,5 чувствует себя хорошо. Также украинский лидер пообещал продолжить работать в изоляции.

Ранее COVID-19 подтвердился у президента Польши Анджея Дуды. Последним его зарубежным визитом было посещение Украины 11–13 октября. Он встречался в том числе и с Зеленским.