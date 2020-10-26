Мэр Ижевска заболел коронавирусом

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Мэр Ижевска Олег Бекметьев рассказал о выявленном у него коронавирусе. Об этом сообщает RT.

"На собственном примере я теперь знаю, что такое заболеть COVID-19. Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно", – заявил градоначальник.

Бекметьев выразил сожаление из-за того, что не сможет в ближайшее время принимать активное участие в жизни города. Он также призвал соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции. Аналогичное предписание соблюдает министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за выявленного у одного из членов семьи COVID-19.

