Премьер-министр Болгарии Борисов заболел COVID-19

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на его странице в Facebook.

По словам премьера, 25 октября он получил положительные результаты, перед этим сдав два ПЦР-теста.

"У меня общее недомогание, в настоящий момент я остаюсь на лечении дома", – сообщает Борисов на странице в соцсети.

Он уточнил, что всю информацию о контактах передал в региональную инспекцию здравоохранения. Борисов добавил, что отложил все встречи в пятницу, когда COVID-19 выявили у министра регионального развития и управления Николая Нанкова.

Ранее решение уйти на самоизоляцию принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи – положительный тест на коронавирус.