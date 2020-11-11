Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
У шоумена Сергея Светлакова подтвердился коронавирус. Как сообщает ТАСС, артиста госпитализировали.
"Есть небольшое поражение в легких от коронавируса и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", – сообщил телеведущий.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что при температуре 37,5 чувствует себя хорошо. Также украинский лидер пообещал продолжить работать в изоляции.
Кроме того, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил игрок футбольного клуба "Краснодар" Тонни Вильена. Заболевание у спортсмена протекает бессимптомно.