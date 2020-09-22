Врачи рассказали, как поездки на автомобиле вредят здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врачи рассказали, что у людей, постоянно передвигающихся по городу на машинах, могут быть проблемы со здоровьем. Специалисты предупредили, что личный транспорт плохо влияет на сердце, передает News.ru.
Согласно информации агентства "Автостат", свой автомобиль есть почти у каждого третьего россиянина. Для поддержания сердечно-сосудистой системы в хорошем состоянии здоровому человеку надо проходить по 10 тысяч шагов в день, что примерно равно 7 километрам, сказал врач-кардиолог Роман Урсов. В том случае если водитель всегда за рулем, у него могут возникнуть проблемы с работой сердца.
По словам специалиста, гиподинамия сказывается на системе кровообращения. Человек постоянно находится в покое, сердце и сосуды не тренируются. В связи с этим уменьшается сила сердечных сокращений. "Если возникает физическая нагрузка, она становится большим стрессом для организма. Может развиться сердечная недостаточность", – обращает внимание Урсов.
Кроме того, медик говорит, что уменьшение физической нагрузки приводит к повышению артериального давления. Еще пагубно скажутся на здоровье поездки на машине, так как они вызывают стресс, отмечает врач. Другим обстоятельством, которое повредит здоровью автовладельца, Урсов называет переутомление.
Врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев добавил, что дефицит движения считается одним из основных факторов риска появления многих заболеваний. В частности, у водителей, мало двигающихся, может появиться атеросклероз, сахарный диабет и ожирение.
Помимо того, регулярное использование авто может обернуться проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Данные последствия назвал врач-ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Он подчеркнул, что для исключения негативных последствий, водителю надо минимум 30 минут в день активно двигаться.
22 сентября во всем мире отмечают День без автомобиля. В разных странах люди по возможности отказываются от поездок на своих машинах и пересаживаются на общественный транспорт.
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