"Велобайк" на один день увеличит время бесплатных поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В честь Всемирного дня без автомобиля "Велобайк" увеличит время бесплатных поездок до 60 минут. Об этом говорится на официальном сайте ВТБ.
"22 сентября с 0:01 до 23:59 московский городской прокат "Велобайк" увеличит время бесплатных поездок с 30 до 60 минут в рамках акции "На работу на велосипеде" и Всемирного дня без автомобиля", – говорится в сообщении.
В рамках акции участники на день отказываются от автомобиля и общественного транспорта и добираются до работы на велосипеде. Цель акции – показать, что ездить таким способом по ежедневным делам может быть легко и удобно.
Уточняется, что москвичи смогут взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru.
Как отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов, главная цель акции в том, чтобы привлечь больше участников, показать удобство велосипедов и поездок на них по делам, на работу, на прогулку.
"Совместно с городом мы традиционно поддерживаем подобные акции, направленные на популяризацию альтернативных видов транспорта, например использование велосипедов", – обращает внимание президент компании "Велобайк" ВТБ Максим Акимов. По его словам, 22 сентября в 2019 году количество поездок увеличилось на 18%.
Ранее говорилось, что в Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.
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