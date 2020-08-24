Велопрокат планируют расширить на все районы столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы планируют расширить сеть велопроката на все районы города, а также каждый год закупать тысячу велосипедов, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"Что касается велопроката, наша цель – разместить сеть во всех районах города. Будем продолжать добавлять по тысяче велосипедов ежегодно, мэр Москвы (Сергей) Собянин поддерживает все эти проекты", – рассказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Кроме того, как сообщили в Депртансе, в центре города организуют временные велополосы общей протяженностью более 3 километров.

Как уточняется, полосы появятся на Большой Полянке, Малой Дмитровке, Каретном ряду, Газетном переулке и Большом москворецком мосту.

"В качестве эксперимента мы установим велополосы до 1 ноября этого года, после чего уберем на зиму. Их протяженность составит 3,2 километра, и прокатиться на них успеют более 5 тысяч велосипедистов. Если идея понравится москвичам, то на популярных участках велополосы появятся и в следующем сезоне", – говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.

Велосезон в Москве открылся 10 апреля, но в ограниченном формате. Изначально пользоваться прокатом могли только курьеры и волонтеры, причем бесплатно.

Для всех москвичей сервис "Велобайк" запустился с 1 июня. Тогда в столице был введен очередной этап снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

В июле в Москве установили 21 новую станцию "Велобайка". Прокат появился в районах Филевский парк и Фили-Давыдково, расширился в Дорогомилове, Раменках, Нагорном, Южном и Северном Бутове и Тропарево-Никулине.

Кроме того, в тот же месяц сервис подешевел на 30%. Стоимость проката с 31 минуты до часа составляет 21 рубль, с 61 минуты до двух часов – 70 рублей. Неизменным остается бесплатный прокат в пределах 30 минут.

