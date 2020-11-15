17:33
Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev
Шоумен Дмитрий Хрусталев рассказал о причинах внезапной госпитализации. Его положили в больницу в субботу, 14 ноября.
В своем Instagram артист написал, что потерял сознание, когда находился в пути из Санкт-Петербурга в Репино. Водитель такси сразу отвез его в больницу.
"Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо, и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо)", – подчеркнул Хрусталев.
Предварительно медики диагностировали у артиста лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления. Более подробно в ситуации Хрусталев со специалистами будет разбираться позже.
Он также добавил, что многие артисты часто переутомляют свой организм из-за нагрузок, ненормированного графика, диет.
"Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания", – написал шоумен, добавив, что ближайшие недели посвятит медицинскому обследованию и здоровью.
Он поблагодарил своих близких, друзей и поклонников за заботу, а также добавил, что в настоящее время с ним все хорошо. Артиста отпустили домой.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев находится в реанимации.
Дмитрий Хрусталев госпитализирован с неизвестным диагнозом
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