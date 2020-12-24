Росстат назвал самые "спящие" регионы России

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Результаты исследования Росстата за 2019 год показали, что женщины в России в среднем тратят на сон 8 часов 39 минут в сутки, мужчины – 8 часов 33 минуты. Об этом сообщает News.ru.

При этом отдельные регионы лидируют по длительности сна. Так, мужчины в Чечне в среднем спят по 9 часов 17 минут, в Ямало-Ненецком автономном округе – по 9 часов 6 минут, в Еврейской автономной области – по 9 часов 2 минуты, в Республике Тыва – по 9 часов 1 минуте и в Якутии – по 8 часов 56 минут.

Самый короткий сон наблюдается у мужчин в Адыгее (8 часов 8 минут), Карачаево-Черкесии и Новгородской области ( по 8 часов 13 минут).

Наиболее долго спящими женщинами оказались жительницы Чечни (9 часов 13 минут), Тувы (9 часов 10 минут), Ивановской области (8 часов 58 минут), Ямало-Ненецкого автономного округа (8 часов 58 минут) и Тамбовской области (8 часов 56 минут).

Меньше всего спят жительницы Адыгеи (8 часов), Чукотки и Псковской области (по 8 часов 19 минут).

Исследование показало, что в выходные дни жители России спят заметно дольше, чем в будни. В рабочие дни мужчины и женщины тратят на сон 8 часов 10 минут и 8 часов 20 минут соответственно, а в выходные спят по 9 часов 30 минут и 9 часов 26 минут.

По словам сомнолога Алены Максимовой, различная длительность сна в регионах России обусловлена множеством факторов. Например, лидерство южных территорий страны по длительности сна можно объяснить размеренным жизненным укладом, северных – большой продолжительностью темного времени суток.

"Если взять Москву, то здесь в принципе особо спать некогда. То есть люди вынуждены рано вставать, поздно ложиться. Чем дальше от мегаполиса – тем больше можно позволить себе поспать. Допустим, в Якутии – там больше связано, может быть, с полярной ночью, с коротким световым днем. Чем темнее, тем больше мелатонина, тем больше спать хочется", – отметила Максимова.

При этом, по ее словам, норма длительности сна является индивидуальной для каждого человека. В основном норма сна колеблется в промежутке от шести до девяти часов, но некоторым иногда хватает и четырех часов, а кому-то не хватает и десяти.

Ранее ученые выяснили, почему укачивание усыпляет. Они установили, что этот процесс может вызвать сонливость не только у детей, но и у плодовых мушек. По их мнению, в основе данного явления лежат общие нейронные механизмы. Ученые установили, что сон, который вызывает укачивание, не отличается от обычного и его даже можно использовать в лечебных целях.