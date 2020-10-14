Врач рассказал, под какую музыку нужно просыпаться

Фото: depositphotos/coffeekai
Просыпаться утром необходимо под мелодичную музыку. При этом она не должна быть слишком громкой, считает доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.
Он отметил, что мелодия, которая стоит на будильнике, должна вызывать приятные ассоциации или воспоминания. Хорошо, если будильник имеет нарастающий звук.
"Переход из состояния сна в состояние бодрствования, если происходит резко, может приводить к нежелательному учащению сердечного ритма, аритмии, повышенному мышечному возбуждению. Это может восприниматься человеком нехорошо, особенно если он пожилой", – цитирует Агентство "Москва" Полуэктова.
Он также заверил, что человек способен просыпаться и без будильника. Для этого необходимо вычислить продолжительность циклов своего сна.
Так, средняя продолжительность одной стадии сна составляет 1,5 часа. Точное время у каждого человека свое. Чтобы определить его, специалист рекомендует в течение недели вставать без будильника.
"В большинстве случаев такое произвольное пробуждение и будет означать, что очередной цикл сна закончился. За ночь таких циклов обычно бывает четыре-шесть. Высчитав продолжительность одного цикла, вы сможете определить, как подогнать время засыпания к определенному времени пробуждения", – поделился врач, добавив, что пробуждение без будильника является более естественным, чем с ним.
Ранее сообщалось, что состояние, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха, специалисты называют гиперсомнией.
Так, дневная сонливость может возникать из-за храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В таком состоянии дыхание человека останавливается на десять секунд и приводит к пробуждению мозга из-за нехватки кислорода.
"Доктор 24": "сон"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: