Врач рассказал, под какую музыку нужно просыпаться

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Просыпаться утром необходимо под мелодичную музыку. При этом она не должна быть слишком громкой, считает доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.

Он отметил, что мелодия, которая стоит на будильнике, должна вызывать приятные ассоциации или воспоминания. Хорошо, если будильник имеет нарастающий звук.

"Переход из состояния сна в состояние бодрствования, если происходит резко, может приводить к нежелательному учащению сердечного ритма, аритмии, повышенному мышечному возбуждению. Это может восприниматься человеком нехорошо, особенно если он пожилой", – цитирует Агентство "Москва" Полуэктова.

Он также заверил, что человек способен просыпаться и без будильника. Для этого необходимо вычислить продолжительность циклов своего сна.

Так, средняя продолжительность одной стадии сна составляет 1,5 часа. Точное время у каждого человека свое. Чтобы определить его, специалист рекомендует в течение недели вставать без будильника.

"В большинстве случаев такое произвольное пробуждение и будет означать, что очередной цикл сна закончился. За ночь таких циклов обычно бывает четыре-шесть. Высчитав продолжительность одного цикла, вы сможете определить, как подогнать время засыпания к определенному времени пробуждения", – поделился врач, добавив, что пробуждение без будильника является более естественным, чем с ним.

Ранее сообщалось, что состояние, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха, специалисты называют гиперсомнией.

Так, дневная сонливость может возникать из-за храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В таком состоянии дыхание человека останавливается на десять секунд и приводит к пробуждению мозга из-за нехватки кислорода.

