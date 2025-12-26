Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что старт и последующий полет ракеты среднего класса прошли без замечаний. Сразу после запуска "Союз-2.1а" была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

Об успешном запуске ракеты стало известно вечером в четверг, 25 декабря. По данным Минобороны РФ, пуск состоялся в 17:11.

Также в ноябре с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2". Вместе с ней в космос отправились аппараты.