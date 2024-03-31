31 марта, 12:59Наука
Запущенный с Байконура спутник "Ресурс-П" вывели на целевую орбиту
Фото: roscosmos.ru
Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4, который был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты "Союз-2.1б", вывели на целевую орбиту. Трансляция события проходит на сайте "Роскосмоса".
Ракета "Союз-2.1б" с четвертым спутником "Ресурс-П" отправилась с космодрома Байконур в 12:37 по московскому времени.
25 марта стало известно, что космический корабль "Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции прибыл на Международную космическую станцию. Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС.
"Союз" был запущен 23 марта с космодрома Байконур. Изначально его планировалось запустить еще 21 марта, но старт был отложен в последний момент в автоматическом режиме.
Запуск ракеты с космическим кораблем "Союз МС-25" перенесли на 23 марта