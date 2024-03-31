Запущенный с Байконура спутник "Ресурс-П" вывели на целевую орбиту

Фото: roscosmos.ru

Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4, который был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты "Союз-2.1б", вывели на целевую орбиту. Трансляция события проходит на сайте "Роскосмоса".

Ракета "Союз-2.1б" с четвертым спутником "Ресурс-П" отправилась с космодрома Байконур в 12:37 по московскому времени.

25 марта стало известно, что космический корабль "Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции прибыл на Международную космическую станцию. Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС.

"Союз" был запущен 23 марта с космодрома Байконур. Изначально его планировалось запустить еще 21 марта, но старт был отложен в последний момент в автоматическом режиме.