05 марта, 08:27

Происшествия

Соцобъекты и дома получили повреждения из-за атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: 123RF.соm/aapsky

В Саратовской области в результате атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, к восстановительным работам приступят в ближайшее время.

"Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. Пострадавшим гражданам, как и сообщил ранее, оказывается вся медицинская помощь", – добавил глава области.

В результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали три человека. Кроме того, были повреждены несколько гражданских объектов.

В общей сложности в ночь на 5 марта дежурные силы ПВО сбили над регионами России 76 украинских БПЛА. При этом 33 дрона было уничтожено над Саратовской областью, еще 17 – над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 9 – в небе над Ростовской областью. Также дроны сбили над территорией Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областями.

