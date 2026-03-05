Форма поиска по сайту

05 марта, 16:41

Транспорт
Sky News: эвакуационный рейс для британцев не вылетел из Омана из-за усталости пилота

Фото: depositphotos/Chalabala

Эвакуационный рейс для граждан Великобритании, которые оказались в зоне ближневосточного конфликта, не вылетел из Омана из-за усталости пилота, сообщает Sky News.

Один из пассажиров отмененного рейса авиакомпании British Airways рассказал, что из-за технических сбоев процедура регистрации заняла около 4 часов. После этого их доставили к самолету, в котором они провели еще около 1,5 часа.

Представители авиакомпании объяснили пассажирам, что из-за долгой регистрации и задержек у пилота "закончилось рабочее время" и ему необходим отдых. В результате рейс перенесли на 5 марта. При этом в СМИ указывают, что другой гуманитарный рейс British Airways успешно вылетел вечером 4 марта.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

По последним данным, от американо-израильских ударов в Иране погибли 1 230 человек. В стране пострадали 174 района.

Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

