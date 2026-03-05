Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 13:39

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил награды москвичкам в преддверии 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В преддверии 8 Марта Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии.

Градоначальник поздравил жительниц столицы с наступающим Международным женским днем. Он подчеркнул, что в зале присутствовали представительницы самых разных профессий, чей труд вызывает глубокое уважение.

В частности, мэр отметил вклад женщин, работающих в промышленности. Они создают уникальную продукцию в сферах микроэлектроники, фармацевтики и оборонной отрасли. Работницы транспортного комплекса, в свою очередь, ежедневно помогают миллионам пассажиров надежно и быстро добираться до работы и обратно.

"Здесь присутствуют представители здравоохранения – наши замечательные врачи, которые спасают жизни миллионов москвичей. И сегодня они делают огромную работу в военных госпиталях, оказывая нашим ребятам самую необходимую помощь", – подчеркнул Собянин.

Он также приветствовал учителей, которые дают подрастающему поколению качественное образование.

Кроме того, мэр обратил внимание на работников культуры и затронул тему лидерства в этой области. Он указал на дискуссию о том, какой город считать культурной столицей страны. Собянин подчеркнул, что Москва является не только политическим, но и культурным центром – причем не только России, но и мира, учитывая количество музеев, театров, а также качество создаваемых спектаклей и фильмов.

"От всей души хотел бы всех вас поблагодарить за вашу работу, за то, что вы отдаете свой талант, свою душу, свое сердце нашему замечательному городу", – сказал градоначальник.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, церемония прошла в соответствии с положением о государственных наградах. Собянин вручил их от имени и по поручению Владимира Путина. Среди наград – почетные грамоты президента, благодарности, а также медали Луки Крымского.

Таких наград были удостоены работники НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского – за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Кроме того, Собянин вручил знаки отличия "За безупречную службу городу Москве". Награды получили, в частности, актриса, ведущий мастер сцены Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Майорова (L лет) и директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова (ХХХ лет).

Ряду сотрудниц промышленного комплекса и социальной сферы присвоены звания "Почетный работник промышленности города Москвы" и "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы".

Вместе с тем заслуги москвичек отмечены почетными знаками "Заслуженный врач города Москвы", "Заслуженный учитель города Москвы", а также званиями "Почетный работник транспорта города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы" и "Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы".

В преддверии 8 Марта с выдающимися женщинами разных профессий также встретится Путин. Встреча пройдет в Кремле 5 марта. На мероприятие приглашены представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры.

Сергей Собянин вручил москвичкам государственные и городские награды

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика