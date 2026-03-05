Сергей Собянин вручил награды москвичкам в преддверии 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В преддверии 8 Марта Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии.

Градоначальник поздравил жительниц столицы с наступающим Международным женским днем. Он подчеркнул, что в зале присутствовали представительницы самых разных профессий, чей труд вызывает глубокое уважение.

В частности, мэр отметил вклад женщин, работающих в промышленности. Они создают уникальную продукцию в сферах микроэлектроники, фармацевтики и оборонной отрасли. Работницы транспортного комплекса, в свою очередь, ежедневно помогают миллионам пассажиров надежно и быстро добираться до работы и обратно.

"Здесь присутствуют представители здравоохранения – наши замечательные врачи, которые спасают жизни миллионов москвичей. И сегодня они делают огромную работу в военных госпиталях, оказывая нашим ребятам самую необходимую помощь", – подчеркнул Собянин.

Он также приветствовал учителей, которые дают подрастающему поколению качественное образование.

Кроме того, мэр обратил внимание на работников культуры и затронул тему лидерства в этой области. Он указал на дискуссию о том, какой город считать культурной столицей страны. Собянин подчеркнул, что Москва является не только политическим, но и культурным центром – причем не только России, но и мира, учитывая количество музеев, театров, а также качество создаваемых спектаклей и фильмов.

"От всей души хотел бы всех вас поблагодарить за вашу работу, за то, что вы отдаете свой талант, свою душу, свое сердце нашему замечательному городу", – сказал градоначальник.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, церемония прошла в соответствии с положением о государственных наградах. Собянин вручил их от имени и по поручению Владимира Путина. Среди наград – почетные грамоты президента, благодарности, а также медали Луки Крымского.

Таких наград были удостоены работники НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского – за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Кроме того, Собянин вручил знаки отличия "За безупречную службу городу Москве". Награды получили, в частности, актриса, ведущий мастер сцены Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Майорова (L лет) и директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова (ХХХ лет).

Ряду сотрудниц промышленного комплекса и социальной сферы присвоены звания "Почетный работник промышленности города Москвы" и "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы".

Вместе с тем заслуги москвичек отмечены почетными знаками "Заслуженный врач города Москвы", "Заслуженный учитель города Москвы", а также званиями "Почетный работник транспорта города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы" и "Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы".

В преддверии 8 Марта с выдающимися женщинами разных профессий также встретится Путин. Встреча пройдет в Кремле 5 марта. На мероприятие приглашены представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры.