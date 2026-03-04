Столичные ярмарки подготовили подарки для москвичей к 8 Марта

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок подготовили для посетителей скидки, мастер-классы и подарки к 8 Марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, на межрегиональной ярмарке в Большом Николопесковском переулке можно выгодно приобрести сырные конфеты ручной работы.

"Всего два ингредиента: темный 68-процентный шоколад снаружи и сыр брюност внутри. В этих конфетах нет ни соли, ни сахара, а их вкус сочетает сразу три оттенка: они одновременно сладкие, соленые и кислые", – рассказала производитель необычных десертов Светлана.

Те, кто с 4 по 8 марта включительно посетит ярмарку и назовет кодовую фразу "подарок любимой", получит скидку 20% на набор конфет из трех штук.

Специальные предложения также подготовили ярмарки, расположенные в сквере на улице Хачатуряна, Пролетарском проспекте и Ореховом бульваре. Весь март фермеры будут продавать свежемороженые смородину, облепиху, клубнику, голубику и морошку, а также натуральные цукаты и ягодные нектары со скидкой до 42%.

Скидку на молочную продукцию из Брянской области можно найти на Профсоюзной улице. Там с 4 по 8 марта включительно на 15% дешевле можно приобрести шоколадный сыр, а с выгодой 9% – творог. Другой участник ярмарки снизил цены на икру стерляди и осетра: деликатесы продаются на 10% дешевле.

Готовые праздничные наборы доступны на нескольких ярмарках. В частности, на площадке в Троицке на Кварцевой улице посетителям предлагают корзины с тремя видами чая и темным шоколадом.

На ярмарке на Профсоюзной улице продаются наборы с тюльпанами из молочного шоколада, натуральным мармеладом, макарунами и различными конфетами. Там же, на прилавке фермеров из Самарской области, можно найти набор сыров.

На площадке в Электролитном проезде москвичи могут тоже купить готовые сырные наборы, но уже из Белгородской области. Там же есть макаруны с разными вкусами.

Еще несколько праздничных акций предлагают кафе около станции метро "Алма-Атинская" и в сквере у Гольяновского пруда. В Международный женский день для москвичек будет действовать скидка 10% на весь ассортимент.

До 8 Марта там можно также попробовать вафли с шариком мороженого, орехами, печеньем и клубникой. Кроме того, для гостей кафе старше 7 лет проведут мастер-классы по созданию объемных открыток.

Мероприятие на обеих площадках начнется 7 марта в 12:00. Участие бесплатное, наличие свободных мест можно уточнить в кафе ярмарок по указанным адресам в любой день с 10:00 до 20:00.

Для тех, кто придерживается Великого поста, ярмарки также обновили ассортимент. На прилавках появились зерновые и зернобобовые культуры. Например, там можно найти растительные фарш, микрозелень и ростки различных растений.