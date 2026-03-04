NDTV: мужчину в Индии сожгли родственники из-за участка стоимостью 4,2 тыс руб

Фото: depositphotos/dechevm

В индийском штате Гуджарат арестовали пятерых членов семьи, которые сожгли родственника из-за спора о земельном участке, сообщает NDTV.

Мужчина по имени Таджмахаммадбхая Бхатти пропал 18 февраля. По данным следствия, его заманили на ферму рядом с населенным пунктом Бхадияд якобы для обсуждения имущественных документов и возврата денег. На самом деле это была запланированная ловушка.

Полиция возбудила дело и начала расследование после того, как сын погибшего подал заявление. В результате один из подозреваемых, Балубхай Тхобханбхай Агхара, признался в преступлении во время допроса.

Предварительно, Бхатти избили пластиковыми трубами и деревянными палками, после чего сожгли и закопали тело, чтобы скрыть следы преступления. Среди задержанных – отец, сын, брат, племянник и зять погибшего. Двое подозреваемых объявлены в розыск.

Полиция изъяла предполагаемые орудия преступления и транспорт, на котором перевозили тело убитого. В настоящий момент следствие продолжается. Отмечается, что спор возник из-за участка стоимостью 5 тысяч рупий, то есть 4,2 тысячи рублей.

