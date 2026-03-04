Силы ПВО НАТО ликвидировали над Турцией баллистический боеприпас, запущенный из Ирана

Фото: 123RF.com/bisonov

Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) НАТО ликвидировали баллистический боеприпас, запущенный из Ирана, сообищло Минобороны Турции.

В оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас следовал в воздушное пространство Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. В результате снаряд удалось ликвидировать силами ПВО и ПРО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в регионе.

4 марта сообщалось, что Иран атаковал боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) США в акватории Индийского океана. Кроме того, по данным СМИ, Вооруженные силы Ирана нанесли удары как минимум по девяти военным базам США, включая объекты в Кувейте, ОАЭ, Ираке, Бахрейне и Катаре.

