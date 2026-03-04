04 марта, 15:35Политика
Силы ПВО НАТО ликвидировали над Турцией баллистический боеприпас, запущенный из Ирана
Фото: 123RF.com/bisonov
Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) НАТО ликвидировали баллистический боеприпас, запущенный из Ирана, сообищло Минобороны Турции.
В оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас следовал в воздушное пространство Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. В результате снаряд удалось ликвидировать силами ПВО и ПРО, размещенными в Восточном Средиземноморье.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в регионе.
4 марта сообщалось, что Иран атаковал боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) США в акватории Индийского океана. Кроме того, по данным СМИ, Вооруженные силы Ирана нанесли удары как минимум по девяти военным базам США, включая объекты в Кувейте, ОАЭ, Ираке, Бахрейне и Катаре.
Иран заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе