Reuters: затонувший у Шри-Ланки иранский фрегат был атакован ВМС США

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Затонувший у Шри-Ланки иранский фрегат был атакован Военно-морскими силами (ВМС) США, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным СМИ, удар по IRIS Dena был нанесен американской подлодкой. Других подробностей не приводится.

При этом ВМС Шри-Ланки проведут расследование, чтобы выяснить точные причины затопления иранского фрегата IRIS Dena. Об этом заявил представитель ВМС страны Буддика Сампат в беседе с журналистами. По его словам, пока невозможно точно это установить, так как приоритетной задачей является поисково-спасательная операция.

"Мы проведем техническое расследование после поисково-спасательных операций", – сказал Сампат.

Сампат напомнил, что ВМС Шри-Ланки отреагировали на сигнал бедствия, но по прибытии не смогли обнаружить тонущий корабль. Тогда на поверхности воды были видны лишь следы разливов нефти. Также в этой же зоне нашли выживших и тела погибших.

Спасенных людей доставили в Карапитийский университетский госпиталь, где они проходят лечение. В настоящее время ВМС островного государства рассматривает произошедшее как несчастный случай. Поисково-спасательная операция продолжается.

О ЧП в районе Шри-Ланки стало известно утром 4 марта. По данным СМИ, неизвестная подводная лодка атаковала иранский фрегат у берегов Шри-Ланки, когда тот находился за пределами территориальных вод. В итоге корабль, на борту которого находились около 180 человек, затонул в 40 милях к югу от острова. По предварительной информации, 79 человек удалось спастись, свыше 100 моряков считаются пропавшими без вести.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. Тегеран, в свою очередь, атаковал еврейское государство и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

