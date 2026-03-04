Иран в ответ на атаку США запустил свыше 500 ракет

Фото: AP Photo/Leo Correa

Иран произвел массированный пуск баллистических ракет и беспилотников в ответ на действия Израиля и Соединенных Штатов, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер на официальной странице CENTCOM в соцсети X.

Уточняется, что республика задействовала более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч беспилотников.

При этом, по словам адмирала, несмотря на масштаб ответных ударов, наступательный потенциал Тегерана в отношении США и их союзников ослабевает. Боевые возможности американских сил, напротив, продолжают наращиваться, подчеркнул военный.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.