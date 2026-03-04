Ребенок погиб в результате падения обломков на жилой квартал в Кувейте

Фото: ТАСС/Zuma

В результате падения обломков на жилой квартал в столице Кувейта погибла девочка 11 лет. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения страны Абдалла ас-Санад.

По его словам, трагедия произошла в семье иностранцев, постоянно проживающих в эмирате. Ребенок получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Еще 4 члена этой семьи, включая мать погибшей, пострадали. Они также были переданы медикам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана по объектам в Израиле, Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Согласно последним данным, число погибших иранцев в результате ударов США и Израиля возросло до 700. Атаки были совершены в том числе на школы, больницы, стадионы, рестораны и залы для свадеб.