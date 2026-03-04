ВСУ с помощью дронов атаковали электропоезд в Брянской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате удара была повреждена кабина машиниста.

Богомаз подчеркнул, что движение поездов в связи с ЧП не нарушено.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. В результате падения осколков дронов были ранены 5 человек.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что они не получили тяжелых травм. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.