Праздничную программу и мастер-классы подготовили в столице к 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В преддверии Международного женского дня в столичных центрах госуслуг и флагманских центрах проекта "Московское долголетие" для посетительниц подготовили праздничные мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Женщин ждут мастер-классы, лекции о здоровье и красоте, салонные услуги от студентов колледжей, живые цветы и открытки.

В офисах "Мои Документы" москвичкам подарят весенние гиацинты и предложат подписать бумажные и электронные открытки для близких. В центрах "Московское долголетие" пройдут спортивные, творческие и кулинарные занятия, лекции о здоровье и красоте, а также будут организованы салоны красоты, где студенты колледжей бесплатно сделают укладку и макияж участницам проекта.

В медицинских учреждениях для женщин, врачей и медсестер подготовлены концерты и другие праздничные сюрпризы.

Особое внимание уделено женам, дочерям и матерям участников специальной военной операции. Для них в едином центре поддержки проведут занятия по физической активности, психологии и творчеству.

Студенты колледжей подготовили фотовыставку "Лица Заботы" о женщинах, ежедневно помогающих москвичам, – врачах, учителях, сотрудницах центров соцуслуг. Она откроется 5 марта на Чистопрудном бульваре и будет работать до конца месяца.

Главархив Москвы запустил онлайн-выставку "Дарите женщинам цветы", где собраны архивные фотографии женщин разных профессий и возрастов, в том числе известных деятелей культуры, науки и спорта.

Праздничные концерты, мастер-классы, выставки и театральные постановки подготовили столичные дворцы и центры творчества. Например, во Дворце творчества детей и молодежи "Преображенский" 5 и 6 марта пройдут концерты, а 8 марта выступит отряд "Надежда".

В центрах детского творчества "Замоскворечье", имени А. В. Косарева и на Таганке состоятся квизы, мастер-классы и игровые программы, в "Строгино" пройдет "Марафон счастья". Дворец "Неоткрытые острова" с 4 по 6 марта проводит мастер-классы по созданию подарков для мам и выставку детских рисунков.

Кроме того, издание PEOPLETALK запустило спецпроект о женских командах, участие в котором приняли в том числе врачи Морозовской больницы и коллектив Дворца бракосочетания № 1. Презентация проекта запланирована на 8 марта на всех площадках издания.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе 8 марта сделает вход для посетительниц бесплатным. Для гостей подготовили тематические экскурсии, мастер-классы, викторину, концерты и кинопоказ. На часть мероприятий потребуется предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.

