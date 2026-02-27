Музей Победы на Поклонной горе сделает бесплатным вход для женщин 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вход в Музей Победы на Поклонной горе 8 Марта станет бесплатным для посетителей женского пола. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает Агентство "Москва".

В музее отметили, что посетительниц также ждет праздничная программа – бесплатные тематические экскурсии, мастер-классы, викторина, концерты и кинопоказ. На часть мероприятий потребуется предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.

В 12:00 в Зале Полководцев стартует показ "Русские в моде" – коллекция платков, посвященных культурному и историческому наследию России. Музыкальное сопровождение обеспечит дуэт Twins Piano Duo. В 16:00 там же продолжится концерт духового оркестра Московского государственного института музыки имени Шнитке с произведениями отечественной и зарубежной классики.

В 13:30 состоится арт-встреча "Платок – символ России", где расскажут методику изготовления русского платка и научат создавать стильные аксессуары. В 14:00 – мастер-класс для детей "Цветы для мамы". Для участия нужна регистрация.

В 12:00 и 15:00 пройдут экскурсии "Женщины Победы: судьбы, мужество, подвиг" по экспозиции "Подвиг Народа". Гостям расскажут о героинях войны: командире госпитального взвода Клавдии Дубининой, создательнице первого советского антибиотика Зинаиде Ермольевой, Герое Советского Союза Ульяне Громовой и других.

Также в 14:30 стартует "КВИЗстория", посвященная 8 Марта, а в 17:30 – бесплатный показ фильма "Моя любовь" с музыкой Исаака Дунаевского. Вход на оба события по регистрации. Музей открыт для посещения с 10:00 до 22:00.

Ранее в Госдуме призвали установить потолок цен на цветы перед праздниками, в том числе перед 8 Марта. По словам лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, регулярное подорожание цветов перед праздниками не имеет никаких объективных причин. В связи с этим необходимо ограничивать розничную наценку.