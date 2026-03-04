Форма поиска по сайту

04 марта, 08:58

Общество

Список запрещенных для женщин профессий могут сократить в России к 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перечень профессий с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение женского труда, планируется сократить к декабрю 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденную правительством России дорожную карту по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Изменения затронут прежде всего сферу транспорта и обрабатывающую промышленность. Поправки планируется внести в приказ Минтруда России, регулирующий перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где действует ограничение на женский труд.

Согласно дорожной карте, к марту 2027 года профильные ведомства должны подготовить список профессий, которые предлагается исключить из действующего перечня. Также предусмотрен аудит условий труда на соответствующих рабочих местах, включая оценку профессиональных рисков.

Кроме того, Минздрав России, Роспотребнадзор и ФМБА проведут эпидемиологические и научные исследования. В рамках работы будет изучено влияние вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичном метро работают больше 24 тысяч женщин, что превышает треть всего коллектива метрополитена.

По его словам, москвички часто работают дежурными по станциям, а иногда представляют и редкие профессии, например регулировщика радиоэлектронной аппаратуры или дефектоскописта. Кроме того, с 2021 года в столичном метро появились женщины-машинисты.

В России пересмотрят перечень женских профессий

