Армия Израиля начала серию атак по району южного Ливана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) инициировала серию атак на территории южного Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии.

По данным ЦАХАЛ, израильская армия нанесла ряд ударов. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

"Хезболла" также начала обстрел с территории Ливана, на что Израиль стал отвечать. В результате погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.

В связи с этим Сирия закрыла погранпереход на границе с Ливаном. 3 марта ливанскую сторону предупредили о необходимости эвакуации из-за угрозы израильских ударов.