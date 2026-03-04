Форма поиска по сайту

04 марта, 15:08

Город

Цикл мероприятий к 8 Марта подготовили в Едином центре поддержки бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Едином центре поддержки бойцов СВО и членов их семей стартовала тематическая неделя "Марафон заботы о себе", приуроченная к Международному женскому дню, передал портал мэра и правительства столицы.

Жены, матери и дочери ветеранов спецоперации – это женщины большой силы и внутренней стойкости, указала директор центра Дария Старовойтова. По ее словам, они поддерживают близких и заботятся о семьях. Именно поэтому им особенно важно находить время для себя.

"Марафон заботы о себе" не просто серия мероприятий, а возможность отдохнуть, восстановить силы, почувствовать внимание и искреннюю поддержку. Нам важно, чтобы каждая участница помнила: забота о себе – это не роскошь, а необходимое условие для того, чтобы оставаться в ресурсном состоянии", – добавила Старовойтова.

Всю неделю участницы марафона смогут посещать занятия по направлениям: физическая активность, психология и творчество. Но ключевым элементом станет серия занятий йогой, которая подойдет для участниц с любым уровнем подготовки. Также для женщин предусмотрен музыкальный тренинг – участницы отработают техники дыхания, научаться снимать напряжение и расслабляться.

Тематическая неделя завершится арт‑девичником с кулинарными и творческими мастер-классами. При этом для детей организуют занятия по кулинарии, рисованию и изготовлению открыток. Самые юные гости смогут нанести аквагрим.

Мероприятия марафона проходят каждый день до 6 марта, итоговый арт-девичник состоится 7-го числа с 11:00 до 18:00. Участие в мероприятии возможно по предварительной регистрации. Узнать расписание и уточнить другие детали можно в соцсетях центра и по телефону +7 (495) 870⁠-55⁠-45.

В честь праздника 8 Марта телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети будут украшены тематической архитектурно-художественной подсветкой. Например, на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет транслироваться поздравительная открытка с надписью: "8 Марта. С праздником!"

Кроме того, в культурных учреждениях Москвы в честь Международного женского дня организуют около 220 мероприятий. Запланированы экскурсии, лекции о женщинах-ученых и кинопоказы.

