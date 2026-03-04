Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 11:49

Общество

Каждый шестой россиянин выразил готовность продлить отдых на 8 Марта

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Каждый шестой работающий россиянин (16%) готов взять отгул или отпуск, чтобы продлить отдых на Международный женский день, 8 Марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников.

В этом году праздник выпадает на воскресенье, а выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Поэтому дни отдыха можно будет увеличить за счет отгулов и отпусков. По данным специалистов, присоединить их планируют 17% опрошенных мужчин, тогда как среди женщин этот показатель составил 16%.

При этом 61% опрошенных россиян не планируют продлевать свои выходные, а еще 11% пока не определились с решением. У 12% участников оказался сменный график работы.

Для участников столичных ярмарок в честь 8 Марта подготовлены скидки, мастер-классы и подарки. Например, на межрегиональной ярмарке в Большом Николопесковском переулке можно выгодно приобрести сырные конфеты ручной работы. Кроме того, с 5 по 9 марта в честь праздника в Москве организуют около 220 мероприятий.

Опрос показал, что три четверти мужчин испытывают трудности с выбором подарка к 8 Марта

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика