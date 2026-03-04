Каждый шестой россиянин выразил готовность продлить отдых на 8 Марта

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Каждый шестой работающий россиянин (16%) готов взять отгул или отпуск, чтобы продлить отдых на Международный женский день, 8 Марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников.

В этом году праздник выпадает на воскресенье, а выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Поэтому дни отдыха можно будет увеличить за счет отгулов и отпусков. По данным специалистов, присоединить их планируют 17% опрошенных мужчин, тогда как среди женщин этот показатель составил 16%.

При этом 61% опрошенных россиян не планируют продлевать свои выходные, а еще 11% пока не определились с решением. У 12% участников оказался сменный график работы.

Для участников столичных ярмарок в честь 8 Марта подготовлены скидки, мастер-классы и подарки. Например, на межрегиональной ярмарке в Большом Николопесковском переулке можно выгодно приобрести сырные конфеты ручной работы. Кроме того, с 5 по 9 марта в честь праздника в Москве организуют около 220 мероприятий.

