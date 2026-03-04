Форма поиска по сайту

04 марта, 15:10

Происшествия

В России выросло число выявленных фактов организации нелегальной миграции

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Число выявленных фактов организации нелегальной миграции в России выросло на 28%. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В связи с расторжением брака или признанием его недействительным в 5 раз увеличилось число аннулированных разрешений на временное проживание и в 18 раз – видов на жительство", – отметил Колокольцев.

Глава ведомства также напомнил, что с февраля 2025 года ведется реестр контролируемых лиц. Выходцам из-за рубежа, у которых нет законных оснований для нахождения в РФ, было дано право до сентября урегулировать свой правовой статус.

Это сделали свыше 185 тысяч незаконных мигрантов. В отношении тех, кто не стал "выходить из тени", применялся весь комплекс мер, предусмотренных режимом высылки, рассказал Колокольцев.

Ранее сообщалось, что в России появится новое мобильное приложение для трудовых мигрантов. Оно предназначено для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора. Эксперимент планируется провести с 2027 по 2029 год.

Медведев потребовал ввести биометрию на всех пунктах пропуска в РФ

