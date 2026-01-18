Систему управления миграционными рисками с применением ИИ создадут в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Систему управления рисками в сфере миграции, основанную на базе искусственного интеллекта (ИИ), планируют создать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Согласно документу, работу над разработкой информационной системы планируется завершить до 10 декабря 2026 года. Ответственным за проект назначено МВД РФ, которое по итогам предоставит доклад в кабмин.

Вместе с тем среди других мер значатся создание системы ситуационного управления миграцией, а также развитие механизмов поиска и блокировки интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги и поддельные документы для иностранцев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российском обществе наблюдается серьезная социальная напряженность из-за нелегальных мигрантов. Он отметил, что иностранные граждане должны строго соблюдать трудовой договор и своевременно выезжать из страны после выполнения рабочих задач.