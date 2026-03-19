Сергей Собянин открыл два обновленных здания для мировых судей

Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын открыли в столице 21 участок мировых судей после реконструкции – Дома правосудия в районах Орехово-Борисово Южное и Чертаново Центральное.

В первом здании, которое находится на улице Домодедовской, размещено 14 участков мировых судей. Во втором Доме правосудия на улице Красного Маяка – 7 судебных участков. В его открытии градоначальник и председатель Мосгорсуда участвовали в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

Собянин назвал мировых судей важнейшей частью судебной системы и напомнил, что за прошлый год ими было рассмотрено 2,5 миллиона дел – гражданских и уголовных.

Он подчеркнул, что для такого объема работы необходимы комфортные условия, современное оснащение и цифровизация участков – как для судей, так и для москвичей.

Мэр поблагодарил судей и сотрудников аппаратов за их труд и заверил, что город продолжит укреплять материальную базу системы мировых судей и развивать цифровые сервисы. По его словам, в ближайшие годы запланирована реконструкция еще 88 участков и строительство новых зданий.

Птицын, в свою очередь, отметил, что мировая юстиция рассматривает 75% всех дел, проходящих через суды Москвы, и качество работы мировых судей напрямую влияет на укрепление судебной власти в целом.

"Открытие 21 участка происходит в год 25-летия образования мировой юстиции города Москвы. Это знаковое событие мы будем отмечать в конце года. И еще раз спасибо огромное за такие прекрасные условия, которые мы видим", – сказал он.

По данным материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, в здании Дома правосудия в районе Орехово-Борисово Южное обустроена комфортная зона приема посетителей, залы заседаний, рабочие кабинеты.

Здание оснастили системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, тревожными кнопками, видеоконференцсвязью, аудио- и видеопротоколированием, информационными киосками и терминалами для самостоятельной регистрации. Для маломобильных граждан была создана безбарьерная среда, обеспечена антитеррористическая защита.

Дом правосудия в районе Чертаново Центральное также оборудовали в соответствии с современными стандартами.

В материалах также отмечается, что за последние 15 лет в Москве проведены ремонтные работы на 379 судебных участках, а комплексная реконструкция и новое строительство затронули 165 участков.

В апреле прошлого года Собянин сообщал об открытии нового здания Троицкого районного суда Москвы, который обслуживает более 200 тысяч человек. Птицын выразил мэру благодарность, указав, что открытие нового здания стало знаковым событием для столичной системы судов общей юрисдикции.