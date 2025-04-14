Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новое здание Троицкого районного суда Москвы, который обслуживает более 200 тысяч человек.

По словам мэра, в районе необходимо было создать новое современное, качественное и комфортное здание инстанции.

"Поэтому вместе с городским судом мы определили техническое задание, курировали, построили серьезный суд. В целом в ближайшие годы будут построены еще четыре суда в старой Москве", – отметил мэр столицы.

В свою очередь, председатель Московского городского суда Михаил Птицын выразил Собянину благодарность, указав, что открытие нового здания стало знаковым событием для столичной системы судов общей юрисдикции. По его словам, в суде теперь есть комфортные залы заседаний с системой аудио- и видео-конференц-связи. Также здесь появилась возможность проводить суды дистанционно, подчеркнул Птицын.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в юрисдикцию Троицкого суда включены столичные районы Троицк, Бекасово, Вороново и Краснопахорский. Инстанция рассматривает уголовные и административные дела, а также апелляции и представления на решения мировых судей.

С июля 2013 года Троицкий суд находился по адресу улица Мирная, дом 1. Площадь старого здания составляла 1,7 тысячи квадратных метров. Оно технически и морально устарело, а также перестало соответствовать современным требованиям. Кроме того, по мере роста численности населения ТиНАО увеличивалась и нагрузка на инстанцию.

Строительство нового здания было начато по решению Собянина в январе 2022 года и завершено в ноябре прошлого года. В нем сделаны восемь этажей. Площадь здания составляет 13,5 тысячи квадратных метров. Теперь суд располагается по адресу улица Дмитрия Кабалевского, дом 6.

Внутри здания специалисты обустроили 20 залов судебных заседаний, системы аудио- и видеофиксации заседаний и видео-конференц-связи. Также там установили современное оборудование и обустроили прилегающую территорию.

В прошлом году Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском. Оно расположено в доме 80 на проспекте Генерала Дорохова. Мэр отметил, что необходимость в новом здании возникла в связи с тем, что к апелляционному суду прибавились новые территории, а следовательно, потребовалось увеличить количество судебных заседаний. Здание строили по самым современным технологиям.